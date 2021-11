Мощен трус разлюля Перу. Има ли опасност от цунами?

Земетресение от 7,5 по Рихтер е регистрирано днес в Перу, съобщават от американския сеизмологичен център.

Според Европейския сеизмологичен център трусът е бил със сила 7,3 по Рихтер.

Земетресението е станало 10 минути преди 06:00 часа сутринта местно време на 45 км от Баранка. Дълбочината на труса е била 80 км.

Засега няма издадено предупреждение за цунами.

Според кадри, качени в социалните мрежи, има значителни материални щети.

⭕️The moment of the earthquake in #Perupic.twitter.com/Qr5MuwENXJ