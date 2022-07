Мега подигравка с Путин във Варшава /Фото/

Тоалетна хартия с образа на руския президент Владимир Путин и надпис с руска псувня по негов адрес е един от най-популярните сувенири, които могат да се купят във Варшава в момента, съобщава британският "Телеграф", предава БГНЕС.

На сергия в близост до Стария град на Варшава тоалетна хартия с лика на руския президент Владимир Путин привлича вниманието като допълнение към обичайните туристически сувенири с магнити за хладилник, значки, шапки и слънчеви очила.

Wide variety of Putin-themed toilet paper for sale in downtown Lviv gift shop. pic.twitter.com/qp6fekAVL0