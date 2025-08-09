Масова евакуация в Атина. Голяма опасност

Очакват силни ветрове през уикенда в Гърция.

Горският пожар в покрайнините на Атина беше овладян тази сутрин, но евакуацията на застрашените райони продължи, съобщава "Ройтерс".

Най-малко един човек загина, а домове и земеделски земи бяха изпепелени вчера, когато горски пожари, разпалени от бурни ветрове, избухнаха в цяла Гърция - както близо до столицата, така и в региони около историческия обект Древна Олимпия.

Най-големият пожар избухна в малкия град Кератея, югозападно от столицата, където пожарникарите откриха тялото на възрастен мъж в изгоряла сграда. Говорител на пожарната днес заяви, че пожарът там е под контрол, но не е потушен.

Гърция и други средиземноморски страни се намират в район, наречен от учените "гореща точка на горски пожари". Огнените стихии са често срещани през горещите и сухи лета. Те станаха по-разрушителни през последните години поради бързо променящия се климат, което породи призиви за нов подход.

В голяма част от региона около Атина от месеци почти не са падали дъждове.

Пориви на вятъра до 80 км/ч раздухаха пламъците около Кератея вчера, подпалвайки маслинови градини. Домове също бяха обхванати от пламъците. Полицията обикаляше от врата на врата късно през нощта, за да се увери, че жилищата са евакуирани.

Голяма част от района тлееше тази сутрин.

Други пожари в района на Древна Олимпия и на туристическия остров Кефалония също, изглежда, са утихнали.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com