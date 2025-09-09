Край на войната ли? Ето какво реши Путин

Няма съмнение, че Владимир Путин започва нов етап от войната си срещу Украйна след завръщането си от Китай, където се срещна със Си Дзинпин.

Москва наскоро извърши най-големия си въздушен удар от началото на инвазията.

„Таймс“ припомня, че тази неделя, по време на поредна руска атака, беше ударена правителствена сграда в Киев, което е първият подобен инцидент за повече от три години пълномащабна война. Привържениците на хардлайнерството отдавна призовават Кремъл да атакува „центрове за вземане на решения“ в Украйна. Самият Путин е говорил за подобни намерения.

Въпреки че остава неясно дали сградата на кабинета е била ударена директно от ракета, дрон или техни отломки, този факт може да се разглежда като символ на нов етап от войната.

„Въпреки че Путин никога не е страдал от съмнение в себе си, характерната му самоувереност се е увеличила значително след завръщането си от Пекин, където той заяви, че отношенията на Русия с Китай са на „безпрецедентно високо ниво“, се казва в статията.

Авторите припомнят, че в Пекин Путин, в компанията на Си Дзинпин и севернокорейския диктатор Ким Чен Ун, наблюдава мащабен военен парад. И това е първият път, в който лидерите на тези три държави се събират заедно от началото на Студената война. Анализаторите смятат, че не е случайно, че руският лидер е получил място от дясната страна на Си.

Изданието отбелязва, че за разлика от Северна Корея, Китай не е изпратил войските си на война. Пекин обаче е подкрепил Москва дипломатически и не се е подчинил на западните санкции срещу Русия. А миналата седмица Кремъл обяви предварително споразумение с Китай за изграждането на газопровода „Силата на Сибир 2“.

„На въпрос в петък дали Изтокът или Западът ще имат глобално предимство в бъдеще, Путин каза, че светът ще бъде „многополюсен“, което означава разделен на отделни сфери на влияние. Това отдавна е целта на Кремъл. За разлика от първите месеци на втория мандат на президента Тръмп, Кремъл дори не се преструва, че е заинтересован от мирно споразумение“, добавя The Times.

„Телеграф“ твърди, че Путин е поел по пътя на ескалация на войната . Твърди се още, че атаката срещу сградата на кабинета може да се е случила по три причини. Една от тях, според автора, е опитът на Русия да „изпита границите на западната решителност“.

