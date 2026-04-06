Кошмарна прогноза. Не отворят ли Ормузкия проток скоро, следва това

Ако Ормузкият проток остане затворен в следващия месец, вероятно целият свят ще върви към сериозна рецесия с магнитуд като тази, която видяхме при локдауните заради Covid-19. Такава прогноза направи пред БНР Стоян Панчев, Експертен клуб за икономика и политика.

"Следващата стъпка ще са проблемите с публичните финанси на много държави в Европа и тези на САЩ. Мярката, която ще бъде възприета, вероятно ще е за наливане на огромна ликвидност – печатане на пари, за да може да бъде задържана тази настъпваща рецесия".

Панчев не изключва и повторение на рецесията от 70-те години, когато има подобна енергийна криза в Близкия изток.

Той посочи, че при изготвянето на нашия бюджет в тази ситуация са възможни два подхода. Единият е за увеличаване на данъците, а другият - за намаляване на разходите, което би било съпроводено със замразяване на пенсиите и заплатите в публичния сектор. Експертът обаче допълни, че ще е трудно да се постигне политически и обществен консенсус по въпроса.

Панчев коментира предложените от КНСБ мерки заради нарастващите цени и икономическата несигурност.

От синдиката настояват да се свика Национален съвет за тристранно сътрудничество, където да бъде обсъдено въвеждането на безплатен обществен транспорт за уязвими групи, компенсации за горива за граждани и бизнес, както и тавани на надценките при горивата и храните от малката потребителска кошница.

"По-добрият подход е да се действа по линия на данъчното облагане. Т.е. временно намаляване на ДДС върху горивата или на акциза. Правителството има инструментариума да го направи, но аз нямам особено високо мнение конкретно за този служебен кабинет".

Той обясни още, че проблемът при присъединяването ни към еврозоната се е оказал не технически, а това, че още при обявяването на конвергентния доклад видяхме забързано увеличение на цените.

"Вторият проблем е с прикрития размер на бюджетния дефицит".

