Кошмар в Лисабон! Дерайлира фуникуляр, има жертви (Видео)

Дерайлира на един от популярните сред туристите фуникуляри в Лисабон. Най-малко 15 души загинаха и 18 бяха ранени. Властите не обявиха самоличността на жертвите и не разкриха от какви националности са, но казаха, че има чужденци сред тях.

Дерайлирал е фуникулярът по линията "Глория", открита през 1885 г. и свързваща зоната на площад "Рештаурадориш" в центъра на Лисабон с квартала Барио Алто, известен с оживените си нощни заведения, който е на един от лисабонските хълмове.

Според първоначална информация се е скъсал един от кабелите на фуникуляра и той е тръгнал надолу, излязъл е от релсите и се е ударил в къща.

На място има екипи на службите за бърза помощ и на пожарникарите.

Президентът на Португалия Марсело Ребело де Соуза изрази съболезнования на близките на жертвите.

Фуникулярите в Лисабон са популярна атракция за туристите. Освен "Глория" са прочути фуникулярите "Бика" и "Лавра", както и асансьорът с панорамна платформа на върха "Санта Жуста". Фуникулярите се открояват с жълтия си цвят, подобен на този на лисабонските трамваи.

Фуникулярът "Глория" може да транспортира до 42-ма пътници.

O Elevador da Glória descarrilou e tombou esta quarta-feira, junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Segundo os bombeiros sapadores, o acidente provocou “muitas vítimas”, incluindo feridos graves. pic.twitter.com/ADWpR5c8oe — Mundo Vivo (@mundo__vivo) September 3, 2025

