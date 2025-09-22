Кошмар! Парализираха европейско летище

Дронове блокираха полетите на летището в Копенхаген, Дания.

В момента самолетите не могат нито да кацат, нито да излитат, съобщава bTV. На място е пристигнала полиция, има и пожарни автомобили, съобщават местни издания.

Не е потвърдено дали Командването на отбраната съдейства на работата на полицията.

В района са забелязани 2-3 големи дрона.

Летището в Билунд вече е приело някои от преземяващите се самолетите.

"Това е извънредна ситуация, но не е необичайна. Правили сме това и при бури, когато в другия край на страната времето е оставало спокойно", посочват от аерогарата.

На място е бил извикан допълнителен персонал. Летището в Олборг също е в готовност да посреща полети.

Други полети вече са пренасочени към Швеция.

В X беше публикувано аудиосъобщение от коментар на пилот, който по време на полет обявява, че летището е затворено поради заплаха от дрон.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com