Кошмар! Парализираха европейско летище

Дронове блокираха полетите на летището в Копенхаген, Дания.
В момента самолетите не могат нито да кацат, нито да излитат, съобщава bTV. На място е пристигнала полиция, има и пожарни автомобили, съобщават местни издания.
Не е потвърдено дали Командването на отбраната съдейства на работата на полицията.
В района са забелязани 2-3 големи дрона.
Летището в Билунд вече е приело някои от преземяващите се самолетите.
"Това е извънредна ситуация, но не е необичайна. Правили сме това и при бури, когато в другия край на страната времето е оставало спокойно", посочват от аерогарата.
На място е бил извикан допълнителен персонал. Летището в Олборг също е в готовност да посреща полети.
Други полети вече са пренасочени към Швеция.
В X беше публикувано аудиосъобщение от коментар на пилот, който по време на полет обявява, че летището е затворено поради заплаха от дрон.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com