Иран плаши САЩ с ракети, отправи поредна закана

Иранските въоръжени сили съобщиха, че са изстреляли крилати ракети по американския самолетоносач USS „Ейбрахам Линкълн“, като предупредиха за нови удари, ако бойната група навлезе в обсега им.

„Крилатите ракети ‘Кадер’ на иранските военноморски сили (брегова противокорабна система) бяха насочени към самолетоносача USS ‘Ейбрахам Линкълн’, принадлежащ на САЩ, и го принудиха да промени позицията си“, се казва в изявление, излъчено по държавната телевизия и цитирано от АФП, предаде БГНЕС.

Командващият военноморските сили адмирал Шахрам Ирани, посочи, че движението на групата се следи непрекъснато.

„Движенията на тази враждебна флотилия се наблюдават постоянно... и щом навлезе в обсега на нашите ракетни системи, ще бъде подложена на мощни удари от иранските военноморски сили“, подчерта той.

