Горещо от Тръмп! Нещо важно ще се случи в Пакистан до часове

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за в. "Ню Йорк пост", че вицепрезидентът Джей Ди Ванс и американска делегация ще пристигнат в Пакистан до няколко часа за преговори по въпроса за Иран. Той подчерта, че е готов да се срещне лично с висши ирански лидери, ако бъде постигнат напредък, предаде "Ройтерс".

Високопоставен ирански официален представител заяви, че Техеран разглежда положително възможността за участие в евентуални мирни преговори със САЩ, но че все още не е взето окончателно решение. Той посочи, че посредникът Пакистан полага положителни усилия за прекратяването на американската блокада и за осигуряване на участието на Иран в мирните преговори, пише БТА.

Представител на Пакистан, участващ в преговори, заяви, че двуседмичното примирие приключва на 22 април в 20:00 ч. източноамериканско време (03:00 ч. на 23 април българско).

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com