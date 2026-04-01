Ето я заплатата на Зеленски. Не е истина

Любопитни факти изскочиха от декларацията за доходите през 2025 г. на украинския президент Володимир Зеленски. Според официалния документ, държавният глава и семейството му са спечелили 15 805 828 гривни, или около 381 000 евро, което е нищо на фона на слуховете за милионите на бившия актьор.

Със сигурност обаче, по-интересният факт е, че Зеленски получава 28 000 гривни, или... 675 евро на месец заплата за най-високия пост в държавата.

Иначе, по официални данни, доходите на семейството на Зеленски през 2025 г. се състоят освен от заплатата на държавния глава, от банкови лихви и доходи от отдаване под наем на собствени имоти. Според офиса на президента, общият доход на фамилията възлиза на 7 440 907 гривни, т.е. около 179 375 евро, пишат украинските издания.

„Паричното салдо на семейството на президента в края на миналата година остана непроменено. През 2025 г. нямаше съществени промени по отношение на недвижимите имоти или превозните средства на семейството на президента“, се казва в официално изявление.

Що се отнася до 2024 г. - доходът на държавния глава и членовете на неговото семейство е възлизал на 15 286 193 гривни (около 368 500 евро), включително 8 585 532 гривни (около 207 000 евро) доход от погасяване на държавни облигации.

Доходът на семейството на Володимир Зеленски през 2024 г. се състои от заплата на държавния глава, банкови лихви и доход от отдаване под наем на собствени недвижими имоти. Този общ доход е възлизал на 6 700 661 гривни (около 161 530 евро).

Всички тези цифри звучат твърде скромно на фона на твърденията, че Зеленски е милионер и разполага с огромни лични средства.

Още преди години се твърдеше, че е прибрал сериозни суми от продажбата на недвижими имоти в Киев, собственост на съпругата му, че прибира хиляди от наем на апартамент в Лондон, както и от продажбата на корпоративни права на 12 украински предприятия на семейството на Сергей Шефир, бивш арт директор на студио "Квартал-95", основано от Зеленски.

