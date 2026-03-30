Енергиен удар от Иран: Европа пред риск

Войната в Иран удари Европа с енергиен шок, който тя не е в състояние да издържи, според американския вестник The Wall Street Journal. В статията се отбелязва, че действията на САЩ и Израел са сложили край на плановете за икономическо развитие на почти всички страни на континента.

Енергийният шок, причинен от войната в Близкия изток, ще нанесе опустошителен удар върху европейската икономика. Това ще бъде горчива изненада за регион, който се надяваше да ускори растежа тази година след дълъг период на стагнация, подхранващ недоволството на избирателите в целия континент, пише вестникът.

Изданието добавя, че политиците полагат всички усилия да окажат помощ, но възможностите им са по-ограничени, отколкото когато войната в Украйна започна преди четири години.

Тогава публичният дълг и разходите по заеми бяха по-ниски, а европейските домакинства и бизнеси получиха средства от програми за икономически стимули по време на пандемията.

Както отбелязва изданието, днес разходите по заеми бързо се покачват на целия континент, а публичният дълг във Великобритания и Франция е на или близо до най-високото си ниво от поне 60 години.

Вестникът цитира управителя на Френската банка Франсоа Вилерой дьо Гало.

В заключение, в статията се подчертава, че покачващите се цени на енергията заплашват да ускорят деиндустриализацията, тъй като енергоемките индустрии, като химическата промишленост, затварят заводи и преместват производството в Китай или Съединените щати.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com