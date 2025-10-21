Експерт отсече: Щети за милиони от грандиозния обир в Лувъра

Прокурорът на Париж Лор Бекюо съобщи тази вечер, че щетите от грандиозния обир на бижута от Лувъра в неделя са оценени от куратора на музея на 88 милиона евро, предаде „Франс прес“. Прокурорката поясни, че това е само икономическият аспект на зрелищната кражба.

„Щетите са оценени от куратора на Лувъра на 88 милиона евро, сума, която е „изключително впечатляваща, но няма нищо общо и не може да се сравни с историческия ущърб“, добави прокурорката пред Ер Те Ел, предаде БТА. Тя уточни, че престъпниците „няма да спечелят“ тази сума, „ако им хрумне много лошата идея да стопят тези бижута“.

Парижката прокурорка потвърди, че четирима души са идентифицирани като присъствали на място по време на обира, но допълни, че около тях е имало и цял екип, който е подпомагал извършителите на обира.

Запитана дали крадците са имали евентуално съучастници сред персонала на музея, Бекюо каза, че не може нито да потвърди, нито да отрече това на този етап.

Тя разказа, че камионът-стълба, с който крадците са извършили обира, е бил нает от тях с фалшивия аргумент, че им трябва за преместване.

Прокурорката разказа, че около 100 следователи са мобилизирани в разследването.

