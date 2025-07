Драма в Холивуд! Ранените са много

Отново има драматична ситуация в Лос Анджелис!

Най-малко 31 души са ранени, от които петима в критично състояние, след като лек автомобил се вряза в тълпа от хора пред нощен клуб на емблематичния булевард "Санта Моника" в Холивуд, съобщиха американските медии.

Инцидентът е станал около 2 часа местно време.

На място са изпратени много екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

По първоначална информация петима от ранените са в критично състояние, между 8 и 10 в тежко.

Видеокадри от мястото на катастрофата показват множество ранени хора, които лежат на улицата и по тротоарите.

От пожарната съобщиха, че 124 огнеборци са оказали съдействие на служителите на полицейското управление в Лос Анджелис на мястото на инцидента.

Все още няма официална информация дали действията на шофьора на колата са умишлени или се касае за здравословен проблем или авария на лекия автомобил. Телевизия АВС обаче предаде, че по първоначални данни водачът е загубил съзнание и затова управляваното от него возило се е врязало в тълпата, чакаща пред нощен клуб в Източен Холивуд.

Според разкази на очевидци, цитирани от The U.S. Sun, преди колата да връхлети стоящите на тротоара пред нощния клуб The Vermont Hollywood хора, се е чуло стрелба.

