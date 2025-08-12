Драма на вълшебни гръцки острови! Държавата на крак

Тежки пожари мъчат големи части от островите в Гърция. Огнищата са в Кефалония, Фокида, Воница и Закинтос, съобщи гръцкото издание Kathimerini.

Пожарът в в района на Фараклата, Кефалония, е избухнал около 03:00 ч. местно време днес. Няма опасност за жилищните райони, съобщи за ERTNews президентът на общността Евангелос Маринакис.

Огънят бушува в ниска растителност, започнало е въздушно гасене, а призори е било изпратено съобщение чрез 112, призоваващо жителите на Фараклата, Дилината и Давгата да се евакуират до Миртос.

Пожар е избухнал и в земеделско-горски район между селата Литакия, Агала и Килиоменос на Закинтос. На място действа целият противопожарен състав на острова с подкрепата на доброволци и Гражданска защита, започнало е и въздушно гасене. Изпратено е и предупреждение чрез 112 за евакуация от района на Агала към Кери.

