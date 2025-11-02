Чарлз и Камила са в шок! Извънредно изявление на монарха

Съпругата ми и аз бяхме наистина ужасени и шокирани да чуем за нападението с нож, което се случи във влак в Кеймбриджшир снощи.

Това заяви Крал Чарлз III и кралица Камила в изявление, изпратено до медиите, пише Sky news.



"Нашето най-дълбоко съчувствие и мисли са с всички засегнати и техните близки. Особено благодарни сме на службите за спешна помощ за реакцията им на този ужасен инцидент", се казва още в изявлението.

Има двама арестувани, по подозрение в опит за убийство - 32-годишен чернокож британец и 35-годишен британски гражданин от карибски произход.

От деветимата души, за които се смята, че имат животозастрашаващи наранявания, четирима са изписани. Двама души остават обаче в критично състояние. Това стана ясно по време на брифинг с властите,

