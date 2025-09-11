Алла Пугачова каза за Путин и вбеси Кремъл ОБНОВЕНА

Легендарна руска певица проговори пред медиите.

За първи път от седем години руската певица Алла Пугачова даде обширно интервю, което продължи 3 часа и 38 минути.

В него тя говори за обстоятелствата около заминаването ѝ от Русия през 2022 г., отношението ѝ към настоящото руско правителство, както и какво мисли за Путин и Горбачов, предаде Днес.бг и БТА. Ето и някои откъси от интервюто:

През февруари 2022 г. Максим беше в чужбина, аз бях у дома и трябваше да отида в Израел на лечение. Тогава просто ме спасиха, защото там имаше лекар, от който наистина имах нужда. Щом си тръгнах, започна всичко. Онзи глупав свещеник, протоиерей Андрей Ткачов заяви: „Какво щастие! Въздухът се прочисти! Тя си тръгна!“ Нямах намерение да си тръгвам. Помислих си, ами, може би това е просто неговото мнение. После, тъй като сме против войната, някои хора ни нападнаха, пишейки само обиди по наш адрес. Е, ако не ти харесва, започваш да мислиш какво да правиш тогава.

По-късно обявиха Максим Галкин за „чуждестранен агент“.

Ще си кажа честно, за мен беше толкова остра болка, че това се случи. Написах: обявете и мен за „чуждестранен агент“. Защото не разбирам защо мненията на интелигентните хора се потискат по този начин. В държавата трябва да има различни мнения. Иначе как ще решите правилно, ако имате само едно мнение?

Това е истинско щастие. Дори не мога да говоря за него. Той има невероятен талант – да ме обича, да обича семейството и да се грижи за мен. Разбираш ли? Все пак съм имала много бракове.

За Елцин и Горбачов

Веднъж, когато Елцин вече си беше тръгнал, с Игор Крутой отидохме да го посетим. И, честно казано, се напихме след тази среща. „Какъв готин човек!“, каза Крутой. „Толкова е готин!“ Е, готин или не, ти си имал такава роля... на владетел… Управляващите също правят грешки, някои ги преосмислят, а други не. Някои нямат смелостта да признаят грешка, нямат смелостта да се покаят.

Горбачов беше човек, който можеше да прави грешки и правеше грешки, но преосмисли всичко и каза: „Това е грешно“. Може би му липсваше нещо умопомрачително, някакъв гений, но наистина искаше хората да имат добър живот, спокоен, щастлив и радостен. Някои неща не се получиха, други се получиха. Имахме време да се радваме. Беше време на радост и съзидание.

За Путин

Дълго време мислих за това, защото Путин не е глупав човек, познавам го. Не само съм агитирала за него, а и гласувах. Бях толкова възхитена. Помислих си, е, най-накрая. Той каза удивително правилни неща. Дори за Украйна. Като цяло, всичко, което си мислех, той го казваше. Той е просто идол. Какъв човек!

Бях много напрегната, когато Курск потъна. Мислех, че ще дойде тичешком от Сочи, за да утеши всички, но не дойде. Не можете да си представите колко съм тъжна, че всичко това се случва. Всичко ще свърши, всичко отново ще бъде наред, нали? Но не можете да върнете хората. Разбитите животи. Катастрофа.

Момчета, научете се да казвате истината. Научете се да се стремите към доброто, милото, красивото. Няма нужда да разрушаваме нищо, трябва да създаваме. Трябва да се молим за мир, а не да се наслаждаваме на войната. И не мислете за лошото и зле за хората, ако не ги познавате.

Имаше един виц по съветско време, не и днес. "Обявяват, че всички в цялата страна трябва да са на Червения площад в десет сутринта. Какво става? Ще обесим всички! Някакви въпроси? Да. Какъв въпрос? Да си носим ли собствени въжета или ще ги раздават?"

Ето. Такъв търпелив народ. Готов на всичко.

Всъщото време Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова нарече интервюто с певицата Алла Пугачова "базар на лицемерието", пише ТАСС.



"Има произведение [името на което] по-късно се превърна в често срещана фраза - "Панаир на суетата". И това е базар на лицемерието", каза Захарова.

