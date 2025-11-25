42 млн. души! Това е най-големият град в света

Демографската криза в Япония е толкова сериозна, че страната бележи знаменателна загуба. Години наред столицата Токио се смяташе за най-големият град на света по показателя "население". Оказва се, че не е.

С "едва" 33 млн. души население мегаполисът е на трето място, сочи доклад на департамента по икономически и социални въпроси към ООН.

На първо място е столицата на Индонезия - Джакарта. С почти 42 млн. души население това е най-населеният град на света. След него се нарежда столицата на Бангладеш Дака, където живеят почти 37 млн. души.

С население от около 286 млн. души Индонезия е четвъртата най-голяма страна в света по този показател - след Индия, Китай и САЩ. Джакарта се намира на брега на морето и потъва бързо, а огромната пренаселеност води до сериозни екологични и инфраструктурни проблеми. Толкова сериозни, че властите планират столицата на Индонезия да бъде преместена от остров Ява на Борнео и за целта се строи цял нов град - Нусантра.

Ето топ 10 на най-населените градове:

Джакарта - 41,9 млн. Дака - 36,6 млн. Токио - 33,4 млн. Ню Делхи - 30,2 млн. Шанхай - 29,6 млн. Гуанджоу - 27,6 млн. Кайро - 25,6 млн. Манила - 24,7 млн. Калкута - 22,5 млн. Сеул - 22,5 млн.

