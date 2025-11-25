Свят

42 млн. души! Това е най-големият град в света

Името му е изненадващо за мнозина

25 ное 25 | 18:56
2558
Стандарт Новини

Демографската криза в Япония е толкова сериозна, че страната бележи знаменателна загуба. Години наред столицата Токио се смяташе за най-големият град на света по показателя "население". Оказва се, че не е.

С "едва" 33 млн. души население мегаполисът е на трето място, сочи доклад на департамента по икономически и социални въпроси към ООН.

На първо място е столицата на Индонезия - Джакарта. С почти 42 млн. души население това е най-населеният град на света. След него се нарежда столицата на Бангладеш Дака, където живеят почти 37 млн. души.

С население от около 286 млн. души Индонезия е четвъртата най-голяма страна в света по този показател - след Индия, Китай и САЩ. Джакарта се намира на брега на морето и потъва бързо, а огромната пренаселеност води до сериозни екологични и инфраструктурни проблеми. Толкова сериозни, че властите планират столицата на Индонезия да бъде преместена от остров Ява на Борнео и за целта се строи цял нов град - Нусантра.

Ето топ 10 на най-населените градове:

  1. Джакарта - 41,9 млн.

  2. Дака - 36,6 млн.

  3. Токио - 33,4 млн.

  4. Ню Делхи - 30,2 млн.

  5. Шанхай - 29,6 млн.

  6. Гуанджоу - 27,6 млн.

  7. Кайро - 25,6 млн.

  8. Манила - 24,7 млн.

  9. Калкута - 22,5 млн.

  10. Сеул - 22,5 млн.

