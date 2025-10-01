Задава се драматично дерби в Шампионска лига ПРОГРАМА

Ето мачовете по телевизията днес (1 октомври) – пълна програма.

Diema Sport 3

13:00 Висел Кобе - Мелбърн Сити, Елитна Шампионска лига на Азия

15:15 Шанхай Шенхуа - Улсан, Елитна Шампионска лига на Азия

Nova Sport

13:00 Лайън Сити - Селангор, Шампионска лига на Азия 2

16:45 Истиклол - Гоа, Шампионска лига на Азия 2

19:00 Естеглал - Мухарак, Шампионска лига на Азия 2

21:15 Ал Завра - Ал Насър, Шампионска лига на Азия 2

bTV Action

19:45 Юнион Сен Жилоа - Нюкасъл, Шампионска лига

22:00 Барселона - ПСЖ, Шампионска лига

RING

19:45 Карабах - Копенхаген, Шампионска лига

22:00 Виляреал - Ювентус, Шампионска лига

Diema Sport 2

22:00 КПР - Оксфорд, Чемпиъншип

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com