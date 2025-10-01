Задава се драматично дерби в Шампионска лига ПРОГРАМА

Ето мачовете по телевизията днес (1 октомври) – пълна програма.
Diema Sport 3
13:00 Висел Кобе - Мелбърн Сити, Елитна Шампионска лига на Азия
15:15 Шанхай Шенхуа - Улсан, Елитна Шампионска лига на Азия
Nova Sport
13:00 Лайън Сити - Селангор, Шампионска лига на Азия 2
16:45 Истиклол - Гоа, Шампионска лига на Азия 2
19:00 Естеглал - Мухарак, Шампионска лига на Азия 2
21:15 Ал Завра - Ал Насър, Шампионска лига на Азия 2
bTV Action
19:45 Юнион Сен Жилоа - Нюкасъл, Шампионска лига
22:00 Барселона - ПСЖ, Шампионска лига
RING
19:45 Карабах - Копенхаген, Шампионска лига
22:00 Виляреал - Ювентус, Шампионска лига
Diema Sport 2
22:00 КПР - Оксфорд, Чемпиъншип
