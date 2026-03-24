Ясно е колко дължи Левски на държавата

Левски продължава да бъде изряден платец към държавата. В края на март "сините" ще направят поредната вноска от около 132 000 евро към НАП и Столична община.

Така на родния гранд ще му остане да се справи с около 1 млн. евро до края на 2026 година. Това ще помогне на Левски да бъде доста по-атрактивен за инвеститорите, след като вече няма да има задължения към държавата, пише "Мач Телеграф".

Освен това "сините" ще могат да представят и план за изграждането на нов стадион. Има индикации за раздвижване около "Георги Аспарухов", след като вече се е появила банкова гаранция. Именно заради липсата на такава от Левски се бяха отдръпнали от фирмата, която бе изготвила проект за изграждането на нов стадион на мястото на настоящия.

