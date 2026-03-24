Ямал се разбесня. В Барса го успокояват

Барселона запази аванса си от четири точки на върха в Ла Лига след минимална победа с 1:0 над Райо Валекано. Единственото попадение в срещата реализира Роналд Араухо, а тимът на Ханзи Флик не впечатли особено в атака.

Ламин Ямал имаше по-тих мач и не успя да окаже обичайното си влияние върху играта. Младият талант обаче привлече вниманието с реакцията си след като бе заменен в края на срещата.

При напускането на терена той видимо се ядоса и изрази недоволството си от решението на треньора, казвайки: „Винаги аз… това е лудост.“

Членове на щаба се опитаха да го успокоят, но Ямал остана разочарован и изгледа последните минути от тунела.

В клуба приемат реакцията му като част от състезателния му характер, като подчертават, че младият футболист прави изключително силен сезон.

