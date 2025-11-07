Връщат Меси в националния отбор за контрола на Аржентина

Аржентина ще отбележи завръщането си на международната сцена с престижна контрола в Ангола, където отборът на Лионел Скалони ще участва в юбилейния мач по случай 50 години от независимостта на африканската държава. Сред избраниците на селекционера е Лионел Меси, който отново ще облече националния екип, редом до утвърдените звезди и няколко обещаващи дебютанти.

Меси води шампионите, Скалони търси баланс

Селекционерът Лионел Скалони определи група от 24 футболисти за срещата на 14 ноември в Луанда. Сред тях са ключовите нападатели Хулиан Алварес и Лаутаро Мартинес, докато вратарят Емилиано „Дибу“ Мартинес ще получи заслужена почивка. Неговото място под рамката ще заеме Херомино Рули от Олимпик Марсилия.

От състава отпадат няколко играчи, заети с решаващи мачове в местното първенство, сред които Леандро Паредес и Маркос Акуна. Не е включен и младата надежда на Реал Мадрид Франко Мастантуоно, чийто прогрес Скалони следи внимателно. В същото време в националния тим попаднаха три нови имена – нападателят на Страсбург Хоакин Паникели, водещ голмайстор на Лига 1, младата звезда Джанлука Престиани и халфът Максимо Пероне.

Юбилей с висока цена и високи очаквания

За Ангола срещата е събитие от национално значение, а според местните медии домакините са заплатили 12 милиона евро, за да посрещнат световния шампион. Тимът на Скалони ще се събере в Елче, Испания, преди да отпътува за Африка. Това ще бъде единственият мач на Аржентина по време на международната пауза, след като контролната среща с Индия беше отменена.

Мачът ще бъде не само футболен празник, но и тест за новото поколение в отбора – младите играчи, които ще имат възможност да застанат рамо до рамо с Меси и да усетят духа на шампионите.

