Венци Стефанов разтърсен: Георги Иванов каза истината за Боби

Президентът на Славия - Венци Стефанов, отправи силни думи за Борислав Михайлов.

"Няма смисъл да коментирам качествата на Борислав Михайлов като вратар. Той беше уникален. Голям човек и голям президент, който направи много за футбола", каза той.

"Думите на Христо Стоичков много ме впечатлиха. Защо сега Боби? Михайлов беше здрав и прав, но си отиде. Това не трябваше да се случва. Не и сега. Георги Иванов го каза много точно, че хората, които сега казват колко е бил велик, допринесоха за това, което се случи. Същите идиоти, които сега плюят националния отбор, нападаха Михайлов. Боби направи много за футбола. Остави като наследство отлична футболна база и ще бъде запомнен само с добро. Светла му памет", заяви Стефанов пред Gong.bg.

"Според мен националният отбор се представи много добре в Индонезия. Не знам дали ви направи впечатление, че шестима от националите са минали през Славия. Ако повече български отбори залагат на българи, а не на чужденци, след време ще се радваме на националния отбор. Феновете искали това и онова. Те обаче не мислят как ще се плащат заплати и как се поддържат терени. А пък на чужденците не им пука. Те стават и си заминават", добави президентът на "белите".

"Балов каза в едно интервю, че с първите по-големи изкарани пари, ще купи къща на майка си. Това говори красноречиво за това момче, което е страхотно", завърши Стефанов.

