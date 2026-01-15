Венци Стефанов нападна клубовете у нас

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира състоянието на българските терени. Той застана зад собственика на Лудогорец Кирил Домусчиев в искането в Първа Лига да се играе хубави терени и стадиони.

"Домусчиев има право. Терените в българския футбол трябва да се оправят. На места положението е плачевно. 10 години играем на една нива на "Тича". А Враца, а Монтана... Това разваля качеството на футбола, а освен това много от играчите се контузват. Аз от колко години призовавам за това нещо. Ако нямаш годен терен, ще домакинстваш другаде, където отговаря на изискванията", коментира Стефанов.

Босът заяви, че няма търпение за първата контрола.

"Според мен всичко върви добре. Има дисциплина, а това е най-важното. Очакваме с нетърпние първата контрола", заяви той.

Президентът на най-стария столичен клуб отказа да коментира трансфера на Армстронг Око-Флекс от Ботев Пловдив в Левски, който предизвика много напрежение. "Не ме вкаравайте в тази тема. Не ме бъркат нито Левски, нито Ботев Пловдив", завърши Стефанов.

