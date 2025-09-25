Веласкес изненада. Посочи противника за титлата

Старши треньорът на Левски - Хулио Веласкес сподели очакванията си за гостуването на Локомотив в Пловдив от десетия кръг на шампионата. Мачът на "Лаута" е утре, 26 септември, от 17:30 часа. Испанецът коментира и битката за титлата в шампионата.

"Труден мач срещу отбор, който започна много добре шампионата като изключим последния им мач. Един отбор, който е много прагматичен като стил. Имат ясни идеи. Проактивни са, когато са без топка. Отбор, който може да поддържа висока интензивност по време на срещата. Тим, срещу който ще трябва да се положат доста усилия. Ние сме в добра форма след една седмица, в която работихме добре.

Знаем, че ще е труден мач, но разбира се отиваме да изиграем двубоя по нашия начин и да постигнем победа.

За мен противникът за титлата не е Лудогорец, а всички отбори, които участват в шампионата. Изхождайки от тази база, подхождаме към всички мачове по един и същи начин. Що се отнася до отношение, подхождаме еднакво към всички мачове, разбира се, със спецификата срещу кого ще играем. Като желание, мотивация и подход - всичко е еднакво."

