Валя Балканска изуми Ламин Ямал!

Великата певица изненада пълния стадион

04 сеп 25 | 21:57
Великата българска певица Валя Балканска беше голямата изненада преди днешния старт на световните квалификации на България и на европейския шампион Испания. 

Легендата, чийто глас се носи в космоса изпя "Излел е Дельо хайдутин", за да изуми с изпълнението си звездите на Испания, цяла България и препълнения Национален стадион "Васил Левски". С нея бе и виртуозният Петър Янев, който свиреше на каба гайда.

Срещата от група "Е" на пресявките за Мондиал 2026, който ще се проведе в Канада, САЩ и Мексико, започва в 21:45 часа българско време. 

Това ще е първи домакински двубой за България срещу Испания в исторически план, предаде Фокус. 

