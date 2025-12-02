В криза ли е Реал Мадрид? Алонсо с горещ коментар

„Три поредни равенства? Нямам никакви оплаквания от играчите си. Бяхме близо до това да обърнем нещата,“ заяви Чаби Алонсо след 1:1 срещу Жирона.

„Трябва да запазим нашето единство, необходимата самокритичност и желанието да побеждаваме далеч от дома. Имаме тази възможност в сряда в Билбао.“

„Тази вечер ни трябваше повече добър футбол. Ще анализираме и ще видим какво се е случило,“ добави треньорът.

Реал Мадрид изпусна преднина от пет точки пред Барселона след три мача без победа – срещу Райо Валекано, Елче и сега Жирона.





