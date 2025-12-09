Уволнение? Чаби Алонсо с горещ коментар за Реал М

Спряганият за уволнение от Реал Мадрид треньор Чаби Алонсо говори пред медиите преди утрешния мач с Манчестър Сити в Шампионската лига.

„Това е много голям мач и възможност за нас да прогресираме в Шампионската лига, като спечелим още точки. Феновете и играчите знаят какъв тип мач ни очаква и са подготвени. Всички сме убедени, че можем да спечелим утре. Трябва да играем с добър ритъм, с интензитет“, каза испанският специалист.

Той не пожела да се връща към загубата от Селта Вига, като само заяви, че са си направили анализите, но сега мисли само за Манчестър Сити.

„Ние сме отбор, всички сме обединени. Когато си треньор на Реал Мадрид, трябва да си готов за подобни ситуации. За добро или за лошо, във футбола нещата се променят много бързо“, смята треньорът.

„Не става дума да се променяш, а да се адаптираш. Познавам много добре отбора. Нужно е да си адаптираш и да учиш. Има добри дни и такива, които не са добри. Но се опитваме да се справим с всяка ситуация“, каза още той.

Чаби Алонсо не пожела да сравнява ситуацията на Мохамед Салах в Ливърпул с тази на Винисиус в Реал Мадрид. "Това се решения, които взимат в Ливърпул. Явно е, че ние не сме наясно какво точно се случва, затова не можа да взема отношение", добави испанецът.

