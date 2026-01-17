Усик съобщи голяма новина за Антъни Джошуа

Непобедената украинска легенда, спечелил всичко в бокса, настоящ шампион в тежка категория на WBA, WBC, IBF и IBO – Олександър Усик, говори за бившия световен шампион Антъни Джошуа.

Британецът оцеля след трагична автомобилна катастрофа в Нигерия, при която загинаха двама негови приятели и треньори.

Това породи съмнения дали Джошуа ще продължи със спортната си кариера. Двамата са се чули по телефона.

Усик постигна две победи на Джошуа по точки и още тогава двамата изградиха отлични отношения помежду си, макар на ринга да бяха свирепи съперници.

„Вече говорих с него. Чух в гласа му желанието да продължи – заради приятелите, които загуби, и заради шанса да живее, който Бог му даде. Веднъж говорих с майката на починалия ми приятел и тя ми каза:

„Олександър, той би бил толкова горд, че продължаваш работата си; ще те наблюдава от небето.“ И мисля, че той прави точно това“, каза Усик, според Ready to Fight.

