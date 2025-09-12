УЕФА взе ключово решение за Шампионската лига

УЕФА позволи смяна на контузен играч в групите на Шампионска лига.

Новото правило влиза в сила от сезон 2025/26 и позволява клубовете да заменят един полеви футболист при сериозна травма или продължително заболяване до края на шестия мач от фазата на лигата.

Досега подобна промяна бе позволена единствено при контузия на вратар. С решението си Изпълнителният комитет на УЕФА цели да предотврати намаляване на съставите и да защити играчите от прекомерно натоварване.

