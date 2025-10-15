Треньорът на националите - няма да ме бутнете, откажете се1

Националният отбор на България се прибра у нас след снощната загуба от Испания с 0:4. „Лъвовете“ остават на дъното в група Е с едва един отбелязан гол и 16 допуснати в своята мрежа.

На летището пред медиите застана националният селекционер Александър Димитров, който отрече да има скандал с вратаря Светослав Вуцов. Той добави, че знае каква е целта и как да я постигне.„

Ние напрежение с нито един играч нямаме, не сме имали и не бихме го допусанли. Изпратиха ми какво е излязло някъде. Единственото, което отговаря на истината, е, че закъсня. Има си вътрешен правилник. Първо, това не е мой метод и работа на моя щаб. Второ – щеше ли да започне титуляр с актуалния европейски шампион и да се представи на толкова високо ниво. Говорих с него, попитах го дали някой си е позволил такова нещо и той категорично отрече. Няма такова нещо“, каза селекционерът на „трикольорите“ по повод на обвинения, отправени от треньора на вратарите в Левски Божидар Митрев, че Вуцов бил тормозен.

„Нашият подход, не знам доколко се вижда, е малко по-различен. Започват удари под кръста, защото на някой не му харесва. Надяваме се, че резултатите ще започнат да ни пазят.

Искам отборът да има по-голямо футболно самочувствие и увереност, да владеем по-добре топката в противниковата половина. Не само да създаваме положения на контраатаки, но и да ги отбелязваме.

Противникът е Испания и видяхме, че сме много, мвного далеч като класа от топ отборите в Европа. Трябва да се направи инфраструктура и да се създават млади играчи. А те да се интегрират в мъжкия футбол. Поздравявам младежите за мача с Чехия.

В оставащите два мача ще изчистим играта и състава, за да изядем още бой, за да можем да се изправим по-силни и да можем да печелим.

