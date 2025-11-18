Треньорът на България зарадва целия народ!

Селекционерът на националния отбор на България по футбол Александър Димитров обеща сам да подаде оставка, ако не постигне резултати в Лигата на нациите.

Той пое "лъвовете" преди по-малко от два месеца, като за този период записа три загуби начело на тима в квалификациите за Мондиал 2026.

Но продължава да развива теории и да търси оправдания.

Тази вечер България излиза срещу Грузия в мач от последния кръг на пресявките за Световното първенство, като до момента "трикольорите" нямат спечелена точка в групата. Срещата между двата отбора е от 21:45 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Ето какво каза Димитров пред Нова телевизия:

"Напрежение има и то е нормално да го има. Ние сме готови за критики, след като са национални състезатели и национални треньори, е нормално да има критики. Не е нормално, обаче, критиките да се превръщат в лични обиди. И другото, което аз не приемам, първо не давам слух на това нещо, което излезе днес във навечерието мача с Грузия. Но ние нямаме два месеца, изиграли сме три мача и то срещу най-добрия отбор в света и един от най-добрите отбори в Европа, и по този начин да се определя моето бъдеще, най-малко е, мисля, че е нечестно. Не е ОК.

При положение, че на всички други треньори преди мен е дадено време, и то не срещу такива противници и не в средата на квалификационния цикъл. Ние имаме за цел Лигата на нациите и квалификациите за Европейското първенство. Аз не съм идиот и ако видя, че нещата не се получават в Лигата на нациите, няма да чакам някой да ме сменя. Аз самият ще си тръгна, ако нямам резултати в Лигата на нациите.

До много неща може да доведе една победа. Групата беше ясна още при жребия, че е убийствена, че е кошмарна. Съжалявам, че сме в това положение. Но един положителен резултат може да върне увереността на играчите и те да си повярват, че могат да играят в футбол, че могат да играят като равен с другите отбори, с футболисти от ранга на Кварацхелия".

