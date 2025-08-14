Треньор легенда в Италия - Ливърпул прави уникален трансфер

Легендарният италиански треньор Ариго Саки написа коментар за спортната библия в страната "Гадзета дело спорт", в която коментира конкретно трансфера на Джовани Леони в Ливърпул.

Шампионите на Англия договориха 18-годишния талант от Парма и ще го вземат за 30 милиона евро, след като днес се очаква момчето да мине медицински прегледи. 195-сантиметровият централен защитник дебютира в Серия А миналия сезон и веднага направи огромно впечатление със спокойствието си дори срещу най-силните нападатели.

Саки похвали Ливърпул и предрече, че това е една от най-добрите сделки, които клубът е правил. Той нарича Леони "стълб на "скуадра адзура за години напред" и добавя критики към футбола в страната.

"Ливърпул отива, преговаря директно и взима футболиста без да се колебае - пише Саки. - Вадят необходимите пари, не мислят нито за това дали е твърде млад, нито дали е готов. Поздравления - така действат английските клубове, а така действаха преди и италианските. Вече не.

Ливърпул взима страхотен талант и го слага до човек, от когото Леони само ще се учи - Ван Дайк. Искаше ми да се видя това момче в екипа на италиански гранд, но реалностите са различни."

