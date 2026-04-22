Този ЦСКА започва да плаши

ЦСКА обърна с 2:1 Лудогорец в първия полуфинален мач от турнира за Купата на България и така вече е сериозен фаворит в двойката преди реванша на „Васил Левски“. Успехът в Разград дойде след силна игра и два късни гола, дело на Йоанис Питас (82) и Сантяго Годой (85).

През целия мач ЦСКА бе по-добрият тим на терена, но трябваше да изчака края, за да нанесе своя удар. Всъщност в развръзката няма нищо странно, ако погледнем представянето на армейците през пролетта. Воденият от Христо Янев тим се превърна в майстор на късните голове, които бяха ключови и в последните му мачове.

От 14-те срещи през пролетта ЦСКА вкара 20 гола, като 9 от тях са в отрязъка между 76-ата и 90-ата минута. Това означава, че 45% от попаденията на армейците идват в последната четвърт час, включително продълженията. Четири от тях се оказаха решаващи, включително в последните три мача.

Преди визитата на Лудогорец ЦСКА се спаси във вечното дерби срещу Левски (1:1) от 30-ия кръг с гол на Сантяго Годой в 94-тата минута. Отново в добавеното време Петко Панайотов донесе победата с 1:0 в Монтана, като и той, подобно на Питас в Разград и Годой срещу сините, се появи като резерва. В 28-ия кръг срещу Берое ЦСКА също намери мрежата в края – два пъти, чрез Брахими в 81-вата минута и в добавеното време чрез Питас, който реализира дузпа и посвети попадението на новородения си син.

Друг силен мач на ЦСКА през пролетта бе домакинството срещу Локомотив София, в което Пиедраита оформи успеха с 2:0 в 81-вата минута. Именно той вкара и впечатляващ гол в 82-рата минута срещу Славия, който бе претендент за наградата „Пушкаш“. Ебонг пък в 88-ата минута сложи точка на спора при визитата на ЦСКА 1948 в Бистрица, спечелена с 2:0.

Така, благодарение на късните си попадения през пролетта, ЦСКА взе аванс в полуфиналния сблъсък с Лудогорец за Купата, спечели пет точки и си осигури по-спокоен завършек на три мача в шампионата.

Да, определено не е приятно да бъдеш на тръни до края на мача, за да видиш положителната развръзка, и е факт, че представянето на ЦСКА през пролетта е двуполюсно, а в доста от тези срещи червените не впечатлиха с игра. Но все пак щастливият завършек на редица мачове заради късни избухвания говори поне за характер и е сигнална лампа за противниците на армейците, че могат да си изпатят, дори играта на ЦСКА през отминалата част от мача да не предвещава подобен развой, пише Тема спорт.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com