Тежко дерби на Острова, много фугтбол в събота ПРОГРАМА

Солидна тв порция футбол в съботния ден. Ето най-интересното от програмата.
14:00 ч Холщайн Кил - Дармщад по Диема спорт 3
14:00 ч Колоездене, Обиколка на Хърватия по Евроспорт
14:30 ч Лийдс - Тотнъм по Диема спорт 2
14:30 ч Хъл - Шефийлд Юнайтед по Нова спорт
15:00 ч Овиедо - Леванте по MAX Sport 4 HD
15:15 ч ЦСКА 1948 - Спартак Варна по Диема спорт
16:00 ч Лацио - Торино по MAX Sport 3 HD
16:00 ч Формула 1, квалификация за Гран при на Сингапур по Диема спорт 3
16:30 ч Борусия Дортмунд - РБ Лайпциг по Нова спорт
17:00 ч Арсенал - Уест Хем по Диема спорт 2
17:00 ч Манчестър Юнайтед - Съндърланд по Диема спорт 3
17:15 ч Жирона - Валенсия по MAX Sport 4 HD
17:45 ч Монтана - Черно море по Диема спорт
18:00 ч Световно първенство по вдигане на тежести по Ринг
19:00 ч Интер - Кремонезе по MAX Sport 3 HD
19:30 ч Челси - Ливърпул по Диема спорт 2
19:30 ч Айнтрахт - Байерн по Диема спорт 3
19:30 ч Атлетик Билбао - Майорка по MAX Sport 4 HD
20:15 ч Левски - Берое по Диема спорт
21:00 ч Цволе - ПСВ по Ринг
21:45 ч Аталанта - Комо по MAX Sport 3 HD
22:00 ч Реал Мадрид - Виляреал по MAX Sport 4 HD
22:00 ч Оксер - Ланс по Диема спорт 3
