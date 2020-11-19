Спортът по телевизиите на 19 ноември

Спортът по телевизиите в България на 19 ноември 2020:

09:00ч. Голф Max Sport 2

14:45ч. Снукър Eurosport 1

15:00ч. Голф Max Sport 2

15:30ч. Хокей на лед Барис - Аванград Nova sport

16:00ч. Тенис, финали на АТП в Лондон, Тийм - Рубльов Max Sport 1

19:00 ч. Баскетбол, Евролига, Химки - Анадолу Ефес Max Sport 1

20:45 ч. Снукър Eurosport 1

21:30 ч. Баскетбол, Евролига, Байерн - ЦСКА М Max Sport 2

22:00 ч. Тенис, финали на АТП в Лондон, Надал - Циципас Max Sport 1

22:00 ч. Баскетбол, Евролига, Баскония - Панатинайкос Max Sport 3