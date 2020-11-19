Спортът по телевизиите на 19 ноември
Спортът по телевизиите в България на 19 ноември 2020:
09:00ч. Голф Max Sport 2
14:45ч. Снукър Eurosport 1
15:00ч. Голф Max Sport 2
15:30ч. Хокей на лед Барис - Аванград Nova sport
16:00ч. Тенис, финали на АТП в Лондон, Тийм - Рубльов Max Sport 1
19:00 ч. Баскетбол, Евролига, Химки - Анадолу Ефес Max Sport 1
20:45 ч. Снукър Eurosport 1
21:30 ч. Баскетбол, Евролига, Байерн - ЦСКА М Max Sport 2
22:00 ч. Тенис, финали на АТП в Лондон, Надал - Циципас Max Sport 1
22:00 ч. Баскетбол, Евролига, Баскония - Панатинайкос Max Sport 3
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