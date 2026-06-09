Спортният министър разкри загуби за милиони

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов представи предизвикателствата, приоритетите и основните направления в работа си през следващите месеци, както и мерките, които предстои да бъдат предприети в подкрепа на българския спорт и младежка политика.

"Искам първо да ви запозная със заместник-министъра на спорта г-жа Юлия Тодорова. Проведохме работна среща с всички дирекции в министерството. Запознах се с всички хора, които работят. Направихме анонимна анкета и тя ни даде представа за проблемите във ведомството. На база тези резултати взех решение да предложа на г-жа Тодорова да поеме поста, защото тя има много богат опит в тези структури. Повечето работници ни казаха, че има натиск при взимането на решения и много ниско доверие към началството. Предприети са мерки, сменени са някои хора и са назначени нови. Търси се оптимизация на работата във ведомството", каза министърът.

Той подчерта, че най-вероятно ще бъде сменено ръководството на трите дружества "Национална спортна база" ЕАД, "Сердика спортни имоти" ЕАД и "Академика 2011" ЕАД, които имат загуба около 9 милиона лева, като НСБ е с 3 милиона на червено, други 4 са на "Сердика" и около 2 милиона са на "Академика". "Дори да не са на печалба, не може да бъдат на загуба", категоричен е Керязов.

Спортният министър заяви, че с някои от спортните федерации е провел срещи още във втория си работен ден. "Треньори и състезатели също искат срещи, явно има натрупано напрежение през годините. Това е голямо предизвикателство. Направихме среща и с всички спортни федерации. Някои се справят много добре и са за пример, но си има напрежение през годините", подчерта той, цитиран от БНР.



По думите му трябва да се намери решение за проблема с федерациите. "Трябва да има промени в закона, защото се спира работата на спортистите, а те трябва да са фокусът и да не се въвличат в скандали. Нашите приоритети са децата в спорта, повече ангажираност в училищата. Елитните спортисти също са приоритет, държавата има специални ангажименти спрямо тях. Те трябва да са обезпечени за подготовката си", каза още министър Керязов.

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