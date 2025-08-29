Собственикът на Гримсби се изгаври с Манчестър Юнайтед

Сензацията в Купата на Лигата в Англия - победата на Гримсби Таун над Манчестър Юнайтед с дузпи - продължава да вълнува фенове и медии. Собственикът на клуба от четвърта дивизия Джейсън Стокууд разказа любопитна история след успеха.

"Буквално ни изпратиха състезател за треньора. Казвам си: каква съблекалня за треньора? Мислех, че е доста смешно. Те очевидно не знаеха какво ги очаква", разкрива Стокууд.

Той добави, че още при пристигането на двата отбора е усетил разлика в настроението: "Когато играчите слязоха от автобуса, аз стоях до тях. Играчите на Юнайтед не изглеждаха много готови".

Въпреки че призна класата на съперника, собственикът на Гримсби подчерта, че мотивацията е била на страната на неговия тим: "Те имат невероятно талантливи футболисти, аз съм техен фен. Но отборната игра на Манчестър Юнайтед говори сама за себе си. Когато ги видях на терена, знаех, че не искат да бъдат тук. Хареса ми!"

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com