Спорт

След 55 години. България е на финал на световното първенство!

Победихме Чехия с 3:1 на полуфинала

27 сеп 25 | 11:33
3010
Владислав Колев

Чудо! След 55 години волейболният тим на България е на финал на световно първенство!

В битката за финалния мач нашите изключителни момчета победиха убедително с 3:1 тима Чехия и доказаха по-високата си класа от съперника.

Взехме първия гейм с 25:20, загубихме втория с 23:25. Последваха победи в третия и четвъртия гейм за нашите, съответно с 25:21 и 25:22.

Така нашите волейболисти ще чакат своя съперник на големия мач. Битката в другия полуфинал е голяма - Италия срещу Полша.

България има участие в един световен волейболен финал досега. Изключителната драма в София през 1970 година, когато губим с 2:3 гейма от ГДР, след като нашите водеха с 2:0.

Дано този кошмарен сценарий да не се повтори и сега!

Автор Владислав Колев
