Ще има ли сензационен трансфер на Салах

Мохамед Салах е все по-близо до раздяла с Ливърпул след края на сезона, но изглежда няма намерение да напуска европейския футбол. Въпреки сериозния интерес от Саудитска Арабия, египетската звезда е по-склонна да продължи кариерата си на Стария континент, където да преследва нови успехи на най-високо ниво.

33-годишният нападател вече потвърди по-рано през седмицата, че ще се раздели с "червените" след края на настоящата кампания.

Бившият защитник на Ливърпул Джейми Карагър смята, че Салах все още има амбицията да играе на най-високо ниво, включително в Шампионската лига, и да добави още успехи към кариерата си.

"Мога да си го представя в някой от водещите клубове в Италия. Той следи колко гола може да отбележи в Шампионската лига. Ако отиде в Саудитска Арабия, това би означавало край на кариерата му на най-високо ниво. Салах вероятно не възприема раздялата с Ливърпул като край, а като ново начало. Определено има още какво да даде", заяви Карагър в подкаста The Overlap.

Салах, който изкара два сезона в Рома преди трансфера си на "Анфийлд" през 2017 година, вече има спечелена титла в Шампионската лига с Ливърпул и заема 11-о място във вечната ранглиста на голмайсторите в турнира.

До момента той има 255 гола в 435 мача за 20-кратните шампиони на Англия, а Карагър го поставя сред шестимата най-велики футболисти в историята на клуба. Според него пред Салах в тази класация са единствено Кени Далглиш, Стивън Джерард, Греъм Сунес, Йън Ръш и Джон Барнс.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com