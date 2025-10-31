Шах. Лео Меси иска да взима властта в Барселона

Легендата на Барселона и настояща звезда на Интер Маями Лионел Меси обмисля да се включи косвено в президентските избори на каталунския клуб през 2026 година.

Макар да няма намерение сам да се кандидатира, аржентинецът възнамерява да подкрепи един от претендентите с цел да свали от власт настоящия президент Жоан Лапорта.

Отношенията между двамата се обтегнаха след шокиращото напускане на Меси през 2021 година. Тогава се очакваше той да подпише нов договор, но Лапорта внезапно прекрати преговорите, позовавайки се на финансовите проблеми на клуба – решение, което остави Меси дълбоко разочарован.

Лапорта остава фаворит за преизбиране, но евентуалната намеса на Меси би могла да промени изцяло баланса на силите в предстоящия вот.

