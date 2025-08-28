Сензационна случка с трикратна олимпийска шампионка

Драматичен случай за световноизвестна спортистка.
Трикратната олимпийска шампионка по плуване Сара Шьострьом е родила в линейката, докато е пътувала за болницата. За това съобщи самата тя пред „Афтонбладет“, пише Блиц.
32-годишната шведка поясни, че синът ѝ Адриан се е родил две седмици след определения от лекарите термин. След началото на контракциите тя посетила болницата, но медиците я върнали у дома, тъй като разкритието било в начален стадий, а стаите били препълнени.
Когато се се прибрала, болката станала неописуема и със съпруга ѝ Йохан де Йонг Скиерус извикали линейка. Раждането обаче започнало по пътя и приключило в момента, в който автомобилът за спешна помощ преминал портала на болницата.
За щастие майката и новороденият ѝ син за здрави и вече са у дома си.
Сара Шьострьом има три златни, два сребърни и един бронзов медали от олимпийски игри. От световни първенства шведката е спечелила 14 златни, осем сребърни и три бронзови отличия.
