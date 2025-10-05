Съдбата спаси Лудогорец срещу 10 от ЦСКА!

Шампионите от Лудогорец може да са доволни, след като завършиха 0:0 в голямото дерби от 11-ия кръг на Първа лига срещу ЦСКА, играно в София.

Домакините да пръв път този сезон изглеждаха като отбор, достоен да носи името си. С 10 души те изпуснаха след невероятни пропуски съперниците си в края на мача.

На националния стадион "Васил Левски" не беше особено зрелищно, като най-напеченият момент дойде в добавеното време на първото полувреме.

Тогава Ивайло Чочев вкара с глава, но ВАР видя засада с милиметри и отмени попадението. "Армейците" завършиха и в намален състав, след като в 78-ата минута Бруно Жордао беше изгонен за втори жълт картон.

В самия край Леандро Годой можеше да донесе победата на домакините, но не успя да вкара от чиста позиция с глава.

Най-доволни от този момент могат да бъдат от Левски. "Сините" са лидери с 26 точки, Лудогорец е 3-ти с 22 т. и мач по-малко, с Берое. Между тях е ЦСКА 1948 с 23 пункта.

Христо Янев пък записа второ равенства от два мача след завръщането си в ЦСКА след 1:1 с Локомотив София.

Ремито с разградчани със сигурност ще бъде прието малко по-позитивно, макар че "червените" остава на дъното в таблицата - 12-та позиция с едва 10 т. и само една победа през сезона.

Първата част бе равностойна, като "червените" влязоха пределно мобилизирани в мача в опит да стигнат до успех и поне частично да заличат неубедителните си изяви от началото на сезона.

Първото полувреме бе удължено с 10 минути заради запалени факли от ултрасите на ЦСКА и именно тогава се случи най-интересната ситуация до почивката.

След центриране от пряк свободен удар Ивайло Чочев засече топката в мрежата на ЦСКА, но след преглеждане на ситуацията с ВАР попадението бе отменено заради тънка засада на Чочев.

ЦСКА имаше отлична възможност да поведе в резултата в 59-а минута, когато Сегер изведе Питас на стрелкова позиция, но ударът на кипъреца бе спасен от вратаря Падт.

В 78-ата минута "червените" останаха с 10 души на терена след нарушение на Бруно Жордао, за което получи втори жълт картон.

Две минути преди края на редовното време домакините имаха претенции за дузпа за нарушение срещу Годой в наказателното поле, но реферът подмина ситуацията. В ответната атака вратарят на ЦСКА Лапоухов спаси точката за своя тим, като извади с една ръка топката, която отиваше към мрежата след рикошет в крака на капитана Теодор Иванов.

ЦСКА имаше отлична възможност да измъкне трите точки в добавеното време, когато резервата Илиан Илиев центрира в наказателното поле, където Леандро Годой с глава не намери очертанията на вратата. Секунди по-късно нова добра атака в червено завърши с удар на Георги Чорбаджийски под гредата, спасен от вратаря Падт.

