Роналдо каза истината за Фъргюсън

Нападателят на Ал-Насър Кристиано Роналдо говори с възхищение за Алекс Фъргюсън, под чието ръководство игра в Манчестър Юнайтед.

"Когато бях в Манчестър, прекарвах много време с него. Идваше у дома за чай. Пиеше чай с мляко. Той е добър човек. Някой, който винаги ще бъде в сърцето ми, той го заслужава. Някой, който наистина ми помогна в живота и кариерата ми."

Португалецът сподели, че чувства специалиста като футболен баща.

"Баща във футбола? Да. Човек, който ме е напътствал? Да, в много отношения. Той винаги е държал на думата си. Спазвал е обещанията си. Той е добър човек, уважавам го", каза Роналдо в интервю за Пиърс Морган.

