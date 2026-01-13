Разгром в Торино! Ювентус не остави шанс на Кремонезе

Ювентус записа най-убедителната си победа от началото на сезона, след като разгроми у дома Кремонезе с 5:0 в мач от 20-ия кръг на Серия А. Домакините решиха двубоя още в първите минути и не оставиха никакво съмнение в превъзходството си, превръщайки срещата в едностранно шоу пред собствена публика.

С този успех Ювентус се изкачи на 4-то място във временното класиране с актив от 39 точки, колкото имат още третият Наполи и петият Рома, като неаполитанците са с мач по-малко. За Кремонезе поражението задълбочи негативната серия, като тимът вече е в шест поредни срещи без победа и заема 13-ата позиция с 22 точки.

Резултатът бе открит рано, след като Бремер се разписа в 12-ата минута, а само три по-късно Джонатан Дейвид удвои и даде ясен сигнал, че вечерта ще бъде тежка за гостите. Натискът на домакините продължи и в 35-ата минута Кенан Йълдъз направи резултата класически, затваряйки първото полувреме при пълен контрол на Ювентус.

След почивката кошмарът за Кремонезе продължи, като в 48-ата минута Федерико Терачано си отбеляза автогол, с което резултатът набъбна до 4:0. Точката на разкоша сложи Уестън Маккени в 64-тата минута, оформяйки крайното 5:0 и най-изразителния успех на Ювентус за кампанията, който допълнително нагорещи борбата в горната част на таблицата.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 20-ия кръг в Серия А:

Дженоа - Каляри 3:0

Ювентус - Кремонозе 5:0

От неделя:

Фиорентина - Милан 1:1

Лече - Парма 1:2

Верона - Лацио 0:1

Интер - Наполи 2:2

От събота:

Аталанта – Торино 2:0

Рома – Сасуоло 2:0

Комо - Болоня 1:1

Удинезе - Пиза 2:2

Начело във временното класиране е Интер с 43 точки, следван от Милан с 40, Наполи, Рома и Ювентус с по 39, Комо с 34, Аталанта с 31 и други.

