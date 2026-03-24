Пожар в Челси. Напрежението е сериозно

Напрежението в Челси е все по-сериозно, като мнозина фенове на тима смятат, че играчите не дават всичко от себе си за мениджъра Лиъм Росиниър. Това сочи анализ на „Скай Спортс“.

10 ужасни дни задълбочиха кризата при лондончани, които първо бяха изхвърлени от Шампионската лига след 2 загуби от ПСЖ и 8 допуснати гола, а освен това паднаха от Нюкасъл и Евертън в първенството.

Всъщност от началото на февруари Сините имат едва 3 победи в 12 мача, а реално балансът на Росиниър откакто пое отбора през януари е 10 победи, 2 равенства и 7 загуби, което не е особено впечатляващо.

Всичко това увеличава възможността Челси да остане извън Шампионската лига за догодина, което би било огромен удар и би лишило клуба от приходи от около 100 милиона паунда, които определено не са за подценяване.

Феновете негодувът и срещу собствениците заради начина на ръководене на клуба и загубата на идентичност. До Томас Тухел, който спечели Шампионската лига мениджъри на Челси бяха Моуриньо, Анчелоти и Конте. След Тухел са Мареска, Почетино, Лампард и Потър. Разликата изглежда ясна.

Затова и оставащите два месеца от сезона са наистина ключови за бъдещето и ако през тях тимът не премине както трябва, проблемите могат да се задълбочат много по-сериозно.

