Почина босът на легендарен европейски клуб

В ранните часове на днешния 17 януари (събота) пресслужбата на Фиорентина разпространи във всичките си информационни канали новината, че президентът на клуба Роко Комисо е починал след дълго боледуване.

Шефът на “виолетовите” навърши 76 години през миналия ноември, като в дълго съобщение на клубния сайт флорентинци изразиха благодарността си за успехите на първия отбор в Италия и в международните турнири, както и изказаха съболезнованията си към семейството на Роко.

“В този момент на голяма тъга една искрена мисъл е за всички във Фиорентина – персонал, играчи и служители – за всички, които познаваха Роко, за цялата общност на Виола и най-вече за всички момчета и момичета, които ще продължат да носят цветовете на Виола и спомена за нашия Роко в цяла Италия и света.

Липсваш ни и винаги ще ни липсваш.” – написаха от клуба след кончината на Роко.

Кончината му идва в разгара на кошмарен за Фиорентина сезон, в който клубът дълго време се намираше на последното място в Серия "А", а малко по-позитивна форма в последните седмици го изкачи до 17-ата позиция с 14 точки. "Виолетовите" са на 3 точки от спасителното 17-о място, на което към момента е Лече.

