Париж падна на колене! ПСЖ детрониран насред „Парк де Пренс“

Истинска футболна сензация разтърси Франция, след като ФК Париж изненадващо елиминира градския си съперник Пари Сен Жермен от турнира за Купата на Франция. Непретенциозният тим спечели с 1:0 като гост на „Парк де Пренс“ и детронира актуалния носител на трофея, класирайки се за осминафиналите в турнир, който рядко прощава самодоволството.

Единственият гол в двубоя падна в 74-ата минута и бе дело на Жонатан Иконе, който се възползва от момент на колебание в защитата на домакините и наказа фаворита с хладнокръвен завършек. Попадението се оказа достатъчно, за да превърне вечерта в кошмар за ПСЖ и в празник за по-малкия парижки клуб.

Това бе втори сблъсък между двата отбора в рамките на едва осем дни, след като в началото на годината ПСЖ се наложи с 2:1 в шампионатен мач от Лига 1. Този път обаче ФК Париж взе пълен реванш и обърна историята, доказвайки, че дербитата на столицата крият изненади независимо от разликата в бюджети и звезди.

Пари Сен Жермен имаше игрово превъзходство и създаде редица опасни положения, но така и не намери път към мрежата. Брадли Баркола и Усман Дембеле пропуснаха чисти ситуации, а драмата достигна връхната си точка три минути преди края, когато удар на Заир-Емери разтресе гредата и окончателно подпечата сензационния триумф на ФК Париж.

