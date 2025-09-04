Обявиха нещо страхотно за Никола Цолов

Българската звезда в автомобилния спорт Никола Цолов ще кара през следващия сезон във Формула 2.

Това стана ясно, след като от сайта на автомобилното състезание с болиди с открити гуми и без таван, подобни на тези във Формула 1, но с много по-малка мощност и размери, направиха секция с неговото име, пише NOVA.

Цолов, който този уикенд ще кара на пистата "Монца" във финалния кръг на Формула 3, разкри, че това ще е последното му състезание там. Все още не е ясен отборът на българина във Формула 2.

