Новото бижу на Ливърпул с вълшебни думи за клуба

Новото попълнение на Ливърпул Джовани Леони призна, че не е имал никакво колебание да премине на „Анфийлд“, след като се е появила възможност за трансфер. 18-годишният италиански централен защитник финализира днес постоянния си трансфер от Парма и подписа дългосрочен договор с шампионите на Висшата лига.

Леони направи силно впечатление в дебютния си сезон в Серия А 2024/25, записвайки 17 мача и един гол. Преди това прекара втората половина от предходната кампания под наем в Сампдория в Серия Б, преди да направи крачката нагоре.

„Защото това е един от най-добрите клубове в света. Невъзможно е да кажеш ‘не’ на този клуб,“ каза Леони пред официалния сайт на Ливърпул. „Да, беше лесно решение – защото това е един от най-добрите клубове в света. Не казах ‘не’!“

