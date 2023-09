Ново 20! Сменя ли Гришо тениса СНИМКИ

Родната тенис звезда Григор Димитров изненада феновете си и се захвана с нов спорт.

Българинът, който досега не криеше страстта си към автомобилните състезания и баскетбола, се оказа и фен на бойните спортове.

Хасковлията в момента е в Китай и реши да се запознае с местното бойно изкуство кунг-фу. С него бе и друг състезател от тура - Миомир Кецманович.

"Голям фен съм на кунг-фу, но не мисля, че се справих много добре днес. Голям фен съм на Джеки Чан и мисля, че това е невероятно бойно изкуство. За мен беше страхотно да изпитам това и се надявам един ден да имам шанса за повече. Беше наистина забавно", заяви Григор, пише "Блиц Спорт".

